MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 RV 767 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan 1 yaralı ise buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika