Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 RV 767 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan 1 yaralı ise buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika

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