Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

07.07.2022 12:13

Son dakika haberler... MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 RV 767 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan 1 yaralı ise buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

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Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI Son dakika haber: TUNCELİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... MARDİN'DE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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