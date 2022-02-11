Üye Girişi
Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

11.02.2022 18:46
Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DR 0137 plakalı Mehmet Avran yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

YORUMLAR
500

Otomobil, İtfaiye, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement