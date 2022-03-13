Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesinden İpek Yolunda seyir halinde olan 01 CFG 36 plakalı Peugeot markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. 112 komuta merkezinin aranmasıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ümran Çakmak/İHA)