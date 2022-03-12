Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

12.03.2022 18:50

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi İpekyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBD 40 plakalı otomobilin sürücüsü yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç daha sonra tarlaya uçtu. 112 merkezine yapılan arama sonucu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mihdi Aydoğan - Serhat Abi/İHA)

Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı
Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

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Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika
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