Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinden Midyat ilçesine doğru seyir halinde olan Z.A. idaresindeki 21 GS 127 plakalı otomobil şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu ters yattı. Otomobilde bulunan. Z.A., S.Ç., M.K. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk tedavilerinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.