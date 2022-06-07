Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı

07.06.2022 20:07
Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinden Midyat ilçesine doğru seyir halinde olan Z.A. idaresindeki 21 GS 127 plakalı otomobil şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu ters yattı. Otomobilde bulunan. Z.A., S.Ç., M.K. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk tedavilerinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı - Son Dakika
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