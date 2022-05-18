Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı

18.05.2022 00:54
Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaya yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.S'nin kullandığı 63 ADG 922 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Kazada Azize (43) ve kızı Arin Sazan (2) ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızı buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DERİK'TE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 8 YARALI DERİK'TE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 8 YARALI Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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