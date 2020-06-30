Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama

Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu

Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır

İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı

Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı

Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi

Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti

Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi

Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu

Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı