Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada ön kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 58 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:44 Kaynak: DHA
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