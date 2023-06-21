Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Kesler ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

KURTARILAMADILAR

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur'a çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.'nın işlemleri devam ediyor.