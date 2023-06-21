Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

21.06.2023 16:09

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti. Baba ve kızının cansız bedenleri Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü M.Y.A. gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Kesler ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

KURTARILAMADILAR

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur'a çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

Midyat'ta Otomobil Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Midyat'ta Otomobil Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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Mardin, Baba, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Otomobilin Çarptığı Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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