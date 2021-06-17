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Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

17.06.2021 19:20
Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CBK 286 plakalı otomobil, Kızıltepe- Nusaybin kara yolunun Kuyular Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada Mehmet (48), Selamet (45) ve Abdulbaki Saday (55) ile Hatice Kayar (50) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Kayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kızıltepe, Otomobil, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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