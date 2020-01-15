Mardin'de otopark sorununu bitirecek proje hızla yükseliyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan ve tarihi Mardin'de otopark ile trafik sorununu çözecek Diyarbakır Kapı Otopark Projesi hızla yükseliyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de yaşanan trafik ve otopark sorununu ortadan kaldırmak için yapımına başlanan Diyarbakır Kapı Otopark Projesi hızla ilerliyor. 45 bin metrekare üzerinde yükselen proje, 800 araçlık otoparkıyla tarihi Birinci Cadde'de yaşanan park ve trafik sorununu çözerek vatandaşların, sıkıntısız bir şekilde tarihi şehir Mardin'i gezme ve zaman geçirme imkanı sağlayacak. Proje, otopark hizmetinin yanında şehirde ki istihdama da katkı sağlayacak. Şehre gelen turistler için konaklama alanları, ticari alanlar, çok amaçlı salonlar, protokol karşılama binası ve vatandaşların spor yapabileceği tesislerle kompleks bir yapıya sahip olan Diyarbakır Kapı Otopark Projesi, eski Mardin'in girişine ayrı bir hava katacak.



Konu ile ilgili bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir bitirerek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, projelerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır Kapı Kapalı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Bu proje sayesinde dışarıdan gelen misafirlerimiz şehirde daha çok zaman geçirme şansı bulacak ve özellikle hizmet sektörümüzdeki esnafımız bundan çok faydalanacak. Hedeflediğimiz turist sayısını yakalamak için bu tür çalışmalarımız devam ediyor ve edecek" dedi. - MARDİN