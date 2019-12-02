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Mardin'de palamut ve mazı meşesi seferberliği

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı sonuna kadar hedeflediği 100 bin tohumun toprakla buluşturulması çalışmaları devam ediyor.

Mardin'de palamut ve mazı meşesi seferberliği, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı sonuna kadar hedeflediği 100 bin tohumun toprakla buluşturulması çalışmaları devam ediyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla, "Daha Yeşil Bir Mardin" hedefiyle yola çıkan Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hayata geçirmiş olduğu projeleriyle yeşil bir şehrin temellerini atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Türkmen Geçidi Ağaçlandırma Projesi, Yol Boyu Ağaçlandırma Projesi ve Protokol Yolu Ağaçlandırma Projesi ile on binlerce fidan toprakla buluşturdu. 2019 yılı sonuna kadar 100 bin tohumunda toprakla buluşturulması çalışmalarına hız veren ekipler, sulama güçlüğü çekilen alanlarda Palamut ve Mazı Meşesi ekimi gerçekleştirdi.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, daha yeşil bir şehir için çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Hayata geçirdikleri projelerle on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Yaman, "Tarihi dokusu ile tanınan masal şehir Mardin'i, yeşilliğiyle de tanınan bir şehir yapmak için birçok projeyi hayata geçirdik ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Her alanda yeşil bir şehir için çalışmalarımız devam ediyor. Kamor Millet Bahçesi, 2 adet Kent Park, ağaçlandırma projeleri, zeytin fidanlarının yetiştirilmesi gibi çalışmalarla şuana kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturduk" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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