Mardin'de pamuk hasadı başladı

Fiyatlar beklentilerin altında

MARDİN - Mardin'de 190 bin dönüm arazide ekilen pamukta 80 bin ton üretim beklenirken fiyatlarda yaşanılan belirsizlik çiftçiyi tedirgin ediyor. Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet şerif Öter, çiftçinin fiyatlar konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk, buğday ve mısır ile birlikte Mardin'de çiftçilerin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Mardin'de geçen sene fiyatların yüksek olmasından dolayı çiftçiler bu sene pamuk ekimine yöneldi. Kızıltepe, Derik, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde resmi olmayan rakamlara göre 190 bin dönüm arazide pamuk ekildi ve 80 bin ton üretim bekleniyor. Kızıltepe ovasında 90 bin dönüm arazide ekilen 'beyaz altında' hasat dönemi başladı. Pamuk toplama makinesi ile toplanan pamuk ilçedeki çırçır fabrikalarında işlenerek balya haline getiriliyor. Pamuk balyaları buradan da Adana'daki iplik fabrikalarına gönderiliyor.

Geçen yıl verilen destekleme primleri ve fiyatların yüksek olması sebebiyle pamuk ekim alanının arttığını ifade eden çiftçiler, girdi fiyatlarının artmasından dolayı ürünlerinin yüksek fiyattan satılmasını istiyor. Fiyatların düşüklüğünden şikayet eden Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Öter 2018'de pamuğun kilogram fiyatının 3 lira 80 kuruş ile 4 lira arasında olduğunu 2019 yılında ise 3 lira olduğu bilgisini paylaştı.



Fiyatlar hayal kırıklığına sebep oldu

Fiyatların çiftçide hayal kırıklığı yaşattığını anlatan Başkan Öter, "Mardin ovamızda bu sene yaklaşık 190 bin dönümde pamuk ekildi. Bu oran geçen senenin yaklaşık yüzde 30 ile yüzde 35'inden daha fazladır. Bunun nedeni de geçen sene pamuk fiyatlarının iyi olması. Yani çiftçisinin beklentisinden biraz daha fazlaydı. Geçen sene fiyatı 3 lira 50 kuruş ile 4 liraydı. Bu sene ise pamuğun girdi fiyatları mazot, gübre, ilaçlama, elektrik her şey yüzde 50-70 zamlandı. Ama desteklerde hiçbir artış olmadı ve fiyatlarda da bir belirsizlik var. Şu anda serbest piyasada geçen seneye göre 70-80 kuruş bir düşüş var. Yani 3 lira lira civarında gidiyor. Ancak geçen sene aynı pamuk 3 lira 80 kuruşa gidiyordu. Bunlar da çiftçinin hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuştur" dedi.



"Hasat zamanında ithalat olmamalı"

İthalata da sınırlama getirilmesi gerektiğini vurgulayan Öter şunları dile getirdi:

"Bugün çiftçilerle konuşun hangisine dokunursanız burada diyor 'ithalat kontrolsüz ve sınırsız bir şekilde geliyor.' Bizde biraz araştırdık Nijerya'dan pamuk balya ithalatı bizim ülkeye geliyor. Bu süreçte böyle olmaması gerekiyor. Tam hasat ayında bu şekilde yoğun bir ithalatın olması pamuk üreticisini gerçekten ekonomik olarak büyük sıkıntıya sokacak. Bir an önce Bakanımızın ve hükümet yetkililerinin buna çözüm bulması gerekiyor. Pamuk üreticisini korumak adına en azından pamuk hasadı bittikten sonra serbest bıraksalar. Bu şekilde ithalat arttıkça yerli ürünün fiyatı düşüyor ve çiftçi zarar ediyor. Bu şekilde olursa seneye kimse burada pamuk ekmez."