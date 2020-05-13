Mardin'de pandemi hastanesindeki son hasta taburcu oldu - Son Dakika

MARDİN'de, pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren üç hastaneden biri olan özel hastanede, koronavirüs tedavisi gören son hasta alkışlarla taburcu edildi.

Mardin'de, pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren 3 hastaneden bir olan özel hastanede koronavirüs tedavisi gören ve 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastalığı atlatan Doğan Türkmenoğlu'nun (53) yapılan son testinde koronavirüs tanısı negatif çıktı. Türkmenoğlu, alkışlarla taburcu edilirken, 14 günlük karantina sürecini evinde devam ettirecek. Virüsün belirtileri çıkınca hastaneye başvurduğunu belirten Türkmenoğlu, "Yoğun bakımda yanımda kalan diğer hastalar iyileşerek gönderildiğinde ben de iyileşeceğim günün hayalini kuruyordum. Çok şükür gerekli tedavilerin dışında bana büyük moral ve destek sağladılar. İşte ben de Allah'a şükürler olsun ki iyileştim ve taburcu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Son pozitif hasta olarak taburcu edildiği için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Türkmenoğlu, virüsün tamamıyla yok olması ve başka pozitif hastalar çıkmaması için dua etti.

Hastaneye başvuran hastalar arasında yapılan testler sonucunda hiçbir vakaya rastlanmamasıyla, hastanede normalleşme sürecine geçildi.