Park halinde alev alan tır küle döndü - Son Dakika

Park halinde alev alan tır küle döndü
02.01.2021 09:59
Park halinde alev alan tır küle döndü Mardin'in Artuklu ilçesinde bir nakliye firmasına ait tır, park halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Park halinde alev alan tır küle döndü
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir nakliye firmasına ait tır, park halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi Lise Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir nakliye firmasına ait 33 AZM 42 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tırı saran yangına mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında tır, tamamen yanarak geriye iskeleti kaldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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