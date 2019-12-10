Mardin'de park halindeki otomobil alev aldı
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, park halindeki otomobil yandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, park halindeki otomobil yandı.
Poyraz Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan İdris Yılmaz'a ait 27 NS 846 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Mazıdağı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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