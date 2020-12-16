Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu

16.12.2020 23:15

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda aniden çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda aniden çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tırda büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Olay akşam saatlerinde Kızıltepe Fırat Mahallesi 418 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki strafor yüklü çekici aniden alev aldı. Metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir patlamaya karşı vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürürken çekicide büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı
ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlıkçı hastanelik oldu ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlıkçı hastanelik oldu         
23:49
F.Bahçe'de siftah yapan kaleci Oytun iddialı konuştu: Bu daha başlangıç F.Bahçe'de siftah yapan kaleci Oytun iddialı konuştu: Bu daha başlangıç         
23:41
Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı         
22:54
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu         
22:03
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı         
21:37
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 23:59:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei