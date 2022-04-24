Paskalya Bayramı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı - Son Dakika

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkedeki birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar kilise bahçesinde bayramlaştı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kilise bahçesinde Süryanilerin bayramını kutladı.

Saliba Özmen, Vali Demirtaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, 2 yıldır Mardin'de salgından dolayı bayramların yapılamadığını anımsattı.

Salgının artık geride kaldığını ve bayramların yeniden kutlanmaya başlandığına işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin, huzur kenti. Bu huzurlu kentte tüm Süryani kardeşlerimiz huzur içerisinde bayramlarını yapıyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Bizler zaten kardeş gibiyiz. Bir arada huzur içerisinde yaşıyoruz. Farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin huzur içerisinde yaşamış olduğu Mardin'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu bayramları huzur içerisinde kutlayacağız. Herkesin Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

"Ülkemizin birlik ve beraberliği önemli"

Metropolit Özmen de bayramların insanlar arasında barışı, huzuru ve güzellikleri tesis ettiğini, bu bayramın da dünyada barış ve huzurun simgesi olmasını dilediklerini söyledi.

Mardin'de bayramların bir arada çok güzel kutlandığına dikkati çeken Özmen, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin birlik ve beraberliği için bu ruhani mevsimleri iliklerimizi kadar yaşıyoruz. İyi ki de yaşıyoruz. Bu ruhani mevsimler sorunların, kavgaların, savaşların durmasına en azından etkisiz kalmasına vesile oluyordur. Dualarımızla, birbirimize olan sevgi ve dayanışmamızla bütün sorunların üstesinden geliyoruz. Ülkemiz çok değerli bir ülke. Ülkemizin birlik ve beraberliği önemli. Bu bayram ülkemize esenlik ve huzuru getirsin."

Süryani Murat Özbek de bayramın bütün dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederek, "Bu bayramda bütün dünyadaki sıkıntıları, savaşları, özellikle Ukrayna ve Rusya üzerindeki sıkıntıları gidermesi, bir çözüme kavuşması dileklerimizle dualarımızı hem onlar için hem de dünya barışı için yapmış bulunmaktayız." dedi.