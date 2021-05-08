Mardin'de pazar yerleri açıldı esnaf da vatandaş da sevindi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sebze, meyve ve fide satılışının yapılacağı pazar yeri açıldı. Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde açılan pazar yeri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de Ersoylu Mahallesi, Koçhisar Mahallesi, Şahkulubey Mahallesi ve Yenikent Mahallesinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılacak pazar yerleri açıldı. Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar girişinde esnafın eline dezenfektan sıktı maskesi olamayan esnafa maske verildi.

Karardan memnun olan pazarcı esnafı, vatandaşın ucuz ürüne ulaşabileceğini vurguladı. Ürünleri yarı fiyatına sattıklarını ifade eden pazar esnafından Mehmet Gültekin, "Bu pazarların açılması bizim için daha iyi oldu, milletimiz için daha iyi oldu. Millet marketten eşya alamaz şuan. 7-8 liraya domates alamaz. Markette domates şuan 7-8 lira ve taze mal değil. Bir haftalık mal, depoda bekletilmiş mal. Bizim pazarda domates canlı ve temiz mal 3 buçuk lira, patlıcanın en ucuzu markette 6 lira bizde şuan 2 buçuk lira" dedi.

Pazarda sebze satan Ali Turğay ise "Bizim ile ilgili çıkan karardan memnuniyet duyuyoruz. Biz de mağdurduk, millet de mağdurdu. Zaten halde sebze ve meyveleri bir yere döküyorlardı yani çöpe gidiyordu. Şimdi daha ucuz veriyoruz. Salatalık burada bir buçuk lira markette 4-5 liradır yani" şeklinde konuştu.

Vatandaş da kendi evine yakın olan pazardan alış veriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Pazar yerleri saat 17.00'a kadar açık olacak. - MARDİN