Mardin'de pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde pazarcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.



Nusaybin Belediyesi Zabıta ekipleri, Hınıs Caddesi'nde kurulan pazardaki tezgahları tek tek dolaşarak esnafa ve alışveriş yapan mahalle sakinlerine koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra maske ve eldiven dağıtan ekipler, esnaftan, hijyen kurallara uymasını istedi.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Eryılmaz, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla zabıtaların günlük olarak umuma açık yerlerin kapalı tutulması için denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Eryılmaz, tedbirler kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıttıklarını kaydetti.

Pazarcılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Nusaybin Belediyesi yönetimine teşekkür etti.