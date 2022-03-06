Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika
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Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

06.03.2022 16:23

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi, Derik Belediyesi, Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda, Sabancı Kent Müzesi önünde başlayan ve Birinci Cadde güzergahı boyunca devam eden bisiklet turuna, kadın bisikletçiler büyük ilgi gösterdi.

Çiçek, balon ve rengarenk kurdelelerle bisikletlerini süsleyen kadınlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile etkinliğe katılan kadınlara çiçek verdi, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun şekillenmesinde kadınların ciddi etkisinin olduğunu belirtti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Demirtaş, "En fazla rahatsız olduğumuz nokta kadına yönelik şiddet. Hakikaten içimizi acıtıyor. Buna dikkat çekmek, kadınımızın toplumdaki önemini vurgulamak amacıyla bu pedal çevirmeyi ve yürüyüşü başlatıyoruz. Başta gazilerimiz ve şehitlerimizin eşleri ve kadın yakınları olmak üzere herkesin anlamlı gününü tebrik ediyorum." dedi.

Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sevdet Baki ise Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Tarihi şehrimiz Mardin'de pedal çevirdik. Kadınlarımız çok mutlu, coşkulu." ifadelerini kullandı.

Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika


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