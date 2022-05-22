Mardin'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.
Kaymakamlık, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turu, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Halı Sokağı'nda başladı.
Yaklaşık 100 bisikletlinin İbrahim Özmen Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Kilise Caddesi güzergahında pedal çevirdiği tur, belediye binası önünde sona erdi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Sağlıklı yaşamın önemine değinen Çam, toplumun tüm kesimlerinin bugün sağlık için pedal çevireceğini söyledi.
Çam, Yeşilay ile nice güzel programlar yapacaklarını ifade etti.
Mardin Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Songur ise Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turunu Kızıltepe'de gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğe her kesimden destek aldıklarını kaydetti.
Songur, "Amacımız bağımlılığa atıfta bulunmak. Destek veren Valimize, Kaymakamımıza, bisiklet kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yapacağımız etkinlikle farkındalık oluşturup, geleneksel turumuza farklı bir katkı sağlayacağız." diye konuştu.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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