Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesinin İmzaları Atıldı - Son Dakika

Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesinin İmzaları Atıldı Mardin Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve Dicle Kalkınma Ajansının destek verdiği, Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesinin imzaları atıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan "Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesi" nin sözleşmesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı arasında tarihinde imzalandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personellere yönelik hazırlamış olduğu kapasite geliştirme eğitim projesinde; Proje Yönetimi (PMI), Zaman Yönetimi, Fark Yaratan Etkin Takım Çalışması ve Motivasyon konularında eğitimler verilecektir. Kamuda yeniliklere uyum sağlamak, kurum kapasitesini geliştirmek ve personeli daha donanımlı hale getirmek amacıyla alanında uzman eğitmenler tarafından 10 gün süreyle günde 8 saat toplamda 80 saat olacak şekilde 40 personele kurumsal kapasiteyi geliştirme eğitimleri verilecektir.