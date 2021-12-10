Mardin'de petrol keşfedildi - Son Dakika

Mardin'de petrol keşfedildi
ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda, 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye- Suriye Sınırından Yeni Keşif! Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye" denildi.
Kaynak: İHA
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