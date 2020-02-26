Mardin'de piyanist Oytun Eren resitali büyük ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de piyanist Oytun Eren resitali büyük ilgi gördü - Son Dakika

Mardin'de piyanist Oytun Eren resitali büyük ilgi gördü

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından "Sevme Sanatı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resitalde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

Mardin'de piyanist Oytun Eren resitali büyük ilgi gördü, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından "Sevme Sanatı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resitalde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Eren'in verdiği piyano resitali büyük ilgi gördü.

Gösterilen ilgiden dolayı resitali bazı sanatseverler ayakta bazıları ise yerde oturarak, izledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı konuşmada medeniyetler şehri Mardin'in aynı zamanda bir sanat şehri olduğunu belirtti.

Üniversite olarak yola çıkarken öğrenci merkezli bir strateji belirlediklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özcoşar, her yıl bir tema ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.


Özcoşar, "Öğrencilerimizin ağzından ilk çıkan kelime 'sevme' oldu. Bu yıl ki temamız sevme olacak, sevgi olacak, muhabbet olacak." dedi.

Etkinliğin tema koordinatörü Nesrin Yeşilmen de belirledikleri tema ile insanların yüreğine dokunma ve sevme duygusunu pekiştirmek istediklerini aktardı.

Mardin'de uzun yıllar düzenlenmeyen bir resital ile etkinliklere başlamak istediklerini kaydeden Yeşilmen, "Her sene yeni bir tema, yeni bir bakış açısıyla bu tarz etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Çok heyecan verici bir durum." diye konuştu.

Piyanist Prof. Dr. Eren de Mardin'de daha önce hiç konser vermediğini vurgulayarak, bu konserin kendisine müthiş bir deneyim kazandırdığını bildirdi.

"Tarih kokan Mardin çok kültürlü bir şehir. Böyle bir şehirde klasik müzik konseri vermek çok güzel bir duygu." diyen Eren, herkese teşekkür etti.

Rektör Özcoşar etkinlik sonunda Prof. Dr. Eren'e plaket verdi.

Artuklu Üniversitesi, Piyanist, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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