Son Dakika Haberleri: Mardin'de Pkk/kck Operasyonu: 24 Gözaltı

Mardin'de Pkk/kck Operasyonu: 24 Gözaltı

1 saat önce

MARDİN'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenledi operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Pkk/kck Operasyonu: 24 Gözaltı, System.String[]
MARDİN'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenledi operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, adreslerde de arama yapıldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

PKK, Mardin, Güncel
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