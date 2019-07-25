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Mardin'de PKK/KCK operasyonunda 4 kişinin araması sürüyor

1 saat önce

Mardin'de PKK/KCK operasyonunda 4 kişinin araması sürüyorMARDİN - Mardin'in merkezli 2 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen HDP ve DBP yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Mardin'de PKK/KCK operasyonunda 4 kişinin araması sürüyor
MARDİN - Mardin'in merkezli 2 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen HDP ve DBP yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.
Açıklamada operasyonun Mardin merkezli yürütüldüğü ifade edilirken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile 24 Temmuz günü Artuklu, Nusaybin, Mazıdağı, Kızıltepe ilçelerimiz ile Diyarbakır ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şeyhmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay, Ferhat Kut isimli şahıslar yakalanarak, konut ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüpheliler gözaltına alındı" denildi.
Açıklamada HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, Hüseyin Kocuk, Alaattin Semir Zugurli, Samiye Demir, isimli şahısların ise arama yakalama faaliyetlerin sürdüğünü kaydedildi.
Mardin'de PKK/KCK operasyonunda 4 kişinin araması sürüyor
Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
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