Mardin'de Pkk/kck Propagandası Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği, örgüt adına para topladığı, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği, örgüt adına para topladığı, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Midyat'ta güvenlik güçleri, 2 kişinin PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettiği, örgüt adına para topladığı, sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığını tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, S.D. ve M.D.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, propaganda içerikli materyaller, 2 cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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