PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi

06.03.2021 11:39

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 kişinin acısı yıllara rağmen geçmedi.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ARİF ALTUNKAYNAK - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 kişinin acısı yıllara rağmen geçmedi.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Açıkyol Mahallesi'nde teröristlerce 7 Mart 1987'de gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren biri yetim ve öksüz 5 çocuk, 2'si kadın 8 kişiyi katlettiği saldırı hafızalardan silinmedi.

Saldırıda 6 yeğenini ve 2 yakınını kaybeden 59 yaşındaki Fikret Aslan, AA muhabirine, saldırının olduğu gün teröristlerin hayvanların arasından köye sızdığını anımsattı.

Akrabalarından aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 8 kişinin katledildiğini anlatan Aslan, "Göçer ailelerin hayvanlarının içerisinde köye sızdılar. Bir anda evimizi bastılar. 3'ü benim evimde şehit oldu, diğer evde de 5 şehit verdik." diye konuştu.

Üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen hala aynı acıyı yaşadıklarını dile getiren Aslan, şöyle dedi:

"Hala ilk günkü gibi, bu acıyı unutmayacağız. Yaşlı, çocuk, kadınlar, kimsesiz insanları katlettiler. Bunun için unutmuyoruz. Hiç bir zaman unutmayacağız. Hala ilk günkü gibi ciğerimiz yanıyor."

"Bunlar din düşmanıdırlar, vatan hainleridirler"

Terör örgütünün o zamandan bu yana çirkin yüzünü gösterdiğini kaydeden Aslan, terör örgüte tepki gösterdi.

Aslan, şöyle devam etti:

"Bu vatan hepimizin. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz kardeşiz. Vatanımız, toprağımız, bayrağımız, namusumuz ve şerefimiz için şehit olduk. Kimsenin malına, namusuna göz dikmedik. Terör örgütü PKK'ya karşı kendimizi korumak için şehit olduk. Bunlar Kürt halkını savunmuyor. Bunlar din düşmanıdırlar, vatan hainleridirler. Ölünceye kadar bunların karışışındayız."

Yakınlarını kaybeden 47 yaşındaki Hüseyin Meşe de saldırının yaşandığı günü çocuk olmasına rağmen hala ilk günkü gibi hatırladığını söyledi.

Meşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"8 şehidimiz oldu. 30 sene değil 100 sene de geçse kalbimizdeler, onları unutmayacağız. Hala çoluk çocuk katlediyorlar. Gara'daki sivilleri de katlettiler. Allah belalarını versin. İnşallah sonları gelecek. Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz hep beraber inşallah sonlarını getirecek. Terör kendi belasını bulacak."

7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.

PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi
PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi
PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi
PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi

Mardin, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 8 şehidin acısı dinmedi - Son Dakika


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