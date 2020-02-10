Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi

7 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta lava silahı ele geçirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta lava silahı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında, "TETİK-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen mazgallı sığınakta lav silahı, 10 elektrikli fünye, 200 litre mazot, 60'lık akü ve 3 tüp ile termal kıyafet, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınak imha edildi.

Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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