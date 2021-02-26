Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınakta yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen iki sığınakta 3 piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-5 Operasyonları kapsamında kırsalda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı ve Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen iki noktada taşların arasına gizlenmiş sığınaklarda arama yapıldı.

Aramada, 3 piknik tüpü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Diğer malzemeler ile sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.