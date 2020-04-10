Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika

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Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
7 saat önce
MARDİN'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
MARDİN'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli, Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalındaki Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvelik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemelerin bulunduğu sığınak tespit edildi. Teröristlerin yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:47 Kaynak: DHA
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