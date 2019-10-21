Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit
Son Dakika Güncel Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

1 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı uzman çavuş, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.


Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
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