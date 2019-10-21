Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)
Son Dakika Güncel Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)

49 dakika önce

4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarr kapsamında 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4), System.String[]

4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarr kapsamında 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet planlanmıştır. Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.


Mardin, Derik, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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