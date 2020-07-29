Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çalışmalar kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan E'nin olduğu ev tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve diğer bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mardin 'de, terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:33

Kaynak: AA

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