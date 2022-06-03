Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı

03.06.2022 12:32
Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı

MARDİN'de, terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'de, terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, terör örgütünün 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet yürüttükleri, hendek ve barikat olaylarına katıldıkları belirtildi.


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Kaynak: DHA

gençlik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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