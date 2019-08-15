Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

12 dakika önce

Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi.

Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe'de ilçelerinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi ile terör örgütünü övücü yazıları duvarlara yazan 2 kişi suç üstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN
Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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