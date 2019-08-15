Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
'de terör örgütü PKK
'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Savur
, Nusaybin
, Artuklu
, Dargeçit
ve Kızıltepe
'de ilçelerinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi ile terör örgütünü övücü yazıları duvarlara yazan 2 kişi suç üstü yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN
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