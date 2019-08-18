Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
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Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Artuklu, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları sürüyor.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:03 Kaynak: DHA
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