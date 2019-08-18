Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
1 saat önce
MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:03 Kaynak: DHA
MARDİN'de, terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Artuklu
, Nusaybin
, Midyat
ve Dargeçit
ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları sürüyor.
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