Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK saldırısı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi
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Mardin'de PKK saldırısı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu da yaralandı

Mardin'de PKK saldırısı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu da yaralandı


Valilikten yapılan açıklamada Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.

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Mardin, Ömerli, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:00 
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