Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK Sığınaklarında Çok Sayıda Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de PKK Sığınaklarında Çok Sayıda Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

1 saat önce

MARDİN'de jandarma ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de PKK Sığınaklarında Çok Sayıda Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
MARDİN'de jandarma ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik 26 Şubat günü, kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 makineli tüfek, 2 Kalaşnikof tüfek, G-3 piyade tüfeği, G-1 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 21 şarjör, 36 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı kumanda düzeneği, 4 anti personel mayın, gece görüş dürbünü, 2 mesafe ayar tamburası, el dürbünü ve bin 270 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

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