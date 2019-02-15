Mardin'de PKK'ya Ait 25 Kilo Patlayıcı ile Mühimmat Ele Geçirildi

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Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı