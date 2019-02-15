Mardin'de PKK'ya Ait 25 Kilo Patlayıcı ile Mühimmat Ele Geçirildi
1 saat önce
MARDİN'in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, kıyafet, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.
MARDİN'in Mazıdağı
, Dargeçit
, Nusaybin
ve Kızıltepe
ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, kıyafet, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen birçok sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, 3 tüp, 5 şarjör ile çok miktarda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısı
'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, patlayıcılar ise imha edildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:30 Kaynak: DHA
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