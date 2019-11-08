Son Dakika Haberleri: Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı

Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilerek yakalanan şüpheli ailesine teslim edildi.

Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilerek yakalanan şüpheli ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu PKK/KCK terör örgütüne katılacağı tespit edilen şüpheli D.A, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

D.A, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

Midyat, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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