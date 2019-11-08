Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilerek yakalanan şüpheli ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu PKK/KCK terör örgütüne katılacağı tespit edilen şüpheli D.A, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

D.A, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.