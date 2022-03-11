Mardin'de "plasma" yöntemiyle geniz eti tedavisi - Son Dakika
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Mardin'de "plasma" yöntemiyle geniz eti tedavisi

11.03.2022 15:39
Mardin'de "plasma" yöntemiyle geniz eti tedavisi

Mardin'de "plasma" yöntemiyle geniz eti tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk hasta sağlığına kavuştu.

Mardin'de "plasma" yöntemiyle geniz eti tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk hasta sağlığına kavuştu.

Kentte özel bir hastanede ilk defa uygulanmaya başlanan ve geniz etlerinin özel bir teknolojiyle buharlaştırılarak alınmasını sağlayan yöntemle geniz eti problemi olan hastalar kısa sürede sağlığına kavuşuyor.

Bu kapsamda geniz eti problemi bulunan 2 yaşındaki çocuk, plasma yöntemiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Aydın Cevheroğlu, plasma yöntemiyle tedavisi yapılan çocuk hastanın kısa sürede şikayetlerinden kurtulduğunu belirtti.

Geniz eti probleminden dolayı çocukların nefes alamadığı zaman ağzı açık uyuma, horlama şikayetleri ve dikkatsizlik gibi problemler yaşayabildiklerini ifade eden Cevheroğlu, şöyle konuştu:

"Küçük hastamız, uyguladığımız yöntem sayesinde şikayetlerden kurtuldu. Bundan sonra burnundan rahat bir şekilde nefes alabilecek. Ameliyat genelde kısa sürüyor. Endoskop altında ekrandan izleyerek, buharlaştırma ile kanama olmadan geniz etini alıyoruz."

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Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'plasma' yöntemiyle geniz eti tedavisi - Son Dakika


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