Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

02.04.2022 19:18
Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Mardin'de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde Mardin- Şanlıurfa kara yolunda uygulama noktasında polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarını açan polisler daha sonra görevlerinin başına döndü.

Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı
Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı

YORUMLAR
500
Mardin'de güvenlik korucularına 'hizmet içi eğitim' semineri verildi Mardin'de güvenlik korucularına 'hizmet içi eğitim' semineri verildi Son dakika haberleri! Gaziantep'te aranan terör şüphelisi yakalanıp, tutuklandı Son dakika haberleri! Gaziantep'te aranan terör şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

Güvenlik güçleri, Mardin, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de polis ekipleri ilk iftarlarını görevlerinin başında açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement