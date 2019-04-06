Son Dakika Haberleri: Mardin'de Polis Haftası Etkinliği

Mardin'de Polis Haftası Etkinliği

1 saat önce

Mardin'de Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Mardin'de Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şakir Nuhoğlu Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende, İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehitler için dua etti.

Polis memuru Senem Türkmen, yurt dışında 24 ülkede 60 şehitlikte, yurt içinde 58 ilde 214 şehitlikte anma törenlerinin düzenlendiğini belirtti.

Türkmen, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan 247 askeri, 84 polis, 41 köy korucusu ve 20 öğretmen olmak üzere toplam 406 şehidin ismini yüreğimizden silinmemesi için burada bulunan mermer plakalara yazılmıştır." dedi.

Törene katılan AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, güvenlik güçleri ve şehit yakınları şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:51 Kaynak: AA

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