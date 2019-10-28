Son Dakika Haberleri: Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

43 dakika önce

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdüMARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.

Olay Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfettin Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyfettin Ç., güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Belma Ç. ve Ümmühan Güllü'nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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