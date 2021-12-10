Mardin'de polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait olan aracın altına bomba düzeneği yerleştiren şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 3'ünün ise suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren şahısları yakalamak için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün ise ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.