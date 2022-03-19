Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

19.03.2022 18:07
Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale
Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

YORUMLAR
500
Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de ilk kez 'Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması' ameliyatı yapıldı Mardin'de ilk kez 'Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması' ameliyatı yapıldı

Halkların Demokratik Partisi, Kızıltepe, Mardin, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:59 Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement