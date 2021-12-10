MARDİN'DE POLİSİN ARACINA BOMBA YERLEŞTİREN 4 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneğiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D., S.D., Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ilk ifadelerinde, araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti. Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildi.

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MARDİN (DHA)-