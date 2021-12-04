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Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi - Son Dakika

Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

04.12.2021 16:44
Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi
Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

Bomba, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi - Son Dakika
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