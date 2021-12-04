Mardin'de, polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi. Polis memurunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı ortaya çıktı.

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı. Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürerken, Mardin polisi, polis memurunun evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Nusaybin kent merkezinde ise aramaların devam ettiği bildirildi.

ERDOĞAN'IN SİİRT PROGDAMINDA GÖREVLİYDİ

Öte yandan, aracına patlayıcı tuzaklanan polisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı öğrenildi.